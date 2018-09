Neue Sülfmeisterin repräsentiert Lüneburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Bei einem Wettstreit ist in Lüneburg eine neue Gewinnerin der Sülfmeistertage ermittelt worden. Meike Flim (49) löst als Meike I. nach einem Jahr Vorgänger Arne I. ab. Bei den am Samstag ausgetragenen Wettkämpfen galt es etwa, das sogenannte Kopefass schnellstmöglich über einen Platz in der historischen Altstadt zu rollen. Die neue Sülfmeisterin repräsentiert die Hansestadt bis zum nächsten Herbst bei verschiedenen Anlässen. Sie führt zudem traditionell den Festumzug am Sonntag durch die Altstadt an, bevor am Abend als Höhepunkt das Fass angezündet wird.

Bei den am Freitag eröffneten 16. Sülfmeistertagen geht es um die Bedeutung des Salzes, das der Stadt über Jahrhunderte Geld und Ansehen brachte. Sülfmeister wurden die Pächter der Siedepfannen genannt, in denen die flüssige Sole zu Salz verkocht wurde. Das erstmals 1472 urkundlich erwähnte Fest wurde 2003 mit Wettkämpfen und umfangreichem Rahmenprogramm als buntes Spektakel wiederbelebt. Jedes Jahr hat die Veranstaltung Zehntausende Besucher.