Bilder aus der Kaiserzeit: "Kaiser-Panorama" in Lübeck

Lübeck (dpa/lno) - Lange bevor die Bilder durch den Film laufen lernten, haben Kaiser-Panoramen den Menschen die Welt gezeigt. In kolorierten und mehrdimensionalen Bilderserien brachten sie den Betrachtern wichtige Ereignisse, gekrönte Häupter und exotische Orte, aber auch Landschaften ihrer Heimat nahe. Der Nachbau eines solchen Kaiser-Panoramas ist von Dienstag an im Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck zu sehen. Das Panorama ist eine Leihgabe des "Fördervereins für Kaiser-Panoramen" aus Celle, der sich den Erhalt der letzten sechs weltweit noch existierenden Kaiser-Panoramen und der noch vorhandenen Bilderbestände zur Aufgabe gemacht hat.

"Unser Nachbau ist 1985 entstanden und vermutlich das einzige Kaiser-Panorama weltweit, das ausgeliehen werden kann", sagte Karsten Hälbig vom Förderverein Kaiser-Panorama am Montag. Zwölf Personen finden rund um das etwa 2,40 Meter hohe Panorama mit einem Durchmesser von zwei Metern Platz. Die Originale, von denen es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland und dem angrenzenden Ausland etwa 250 Stück gegeben habe, hätten bis zu 24 Betrachtern Platz geboten, sagte Hälbig.

Die Bilder, die die Zuschauer durch zwei Okulare betrachten konnten, entstanden mit Hilfe von Kameras mit zwei Objektiven. Sie belichteten die Fotoplatten zeitgleich mit zwei getrennten und minimal verschiedenen Bildern. Dadurch entstand für den Betrachter ein Eindruck räumlicher Tiefe. Auch in Lübeck habe es vermutlich bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mindestens zwei Kaiser-Panoramen gegeben, sagte Museumsleiter Alexander Bastek.