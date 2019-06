Strände wappnen sich für Beginn der Feriensaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lubmin (dpa/mv) - An den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns wird bei bestem Sommerwetter der Beginn der Hochsaison erwartet. Noch ist viel Platz am Strand, aber am Freitag beginnen auch im Nordosten die Sommerferien, sagte Axel Vogt in Lubmin (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Der 52-Jährige ist nach eigenen Angaben seit 30 Jahren Rettungsschwimmer und Bürgermeister des Ortes. Er rät angesichts der hohen Temperaturen dazu, viel zu trinken und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. "Der Körper dehydriert schleichend." Während der prallen Mittagssonne sollte man sich in den Schatten begeben.