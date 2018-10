Center-Parcs-Anlage im Allgäu bleibt weiter geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leutkirch (dpa/lsw) - Die Ferienanlage von Center Parcs im Allgäu soll noch bis zum 22. Oktober geschlossen bleiben. Grund seien Probleme bei der Warmwasserversorgung und dem Glasfasernetz auf dem Gelände in Leutkirch (Landkreis Ravensburg), sagte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch. Weil das warme Wasser, Heizungen und Internet in einigen der neuen Ferienhäuser nicht funktioniert hatten, war die Anlage eine Woche nach ihrer Eröffnung am 1. Oktober schon wieder dicht. Mehr als 400 der 2800 Gäste seien wegen der Mängel in der Eröffnungswoche abgereist, hieß es weiter.

Ursprünglich sollte der Park nach der regulären Abreise der ersten Gäste am vergangenen Montag für eine Woche gesperrt bleiben. Nun plant das Unternehmen mehr Zeit für die Arbeiten ein. In diesen zwei Wochen seien knapp 1000 Anreisen geplant gewesen, wie viele Gäste genau betroffen seien, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Die Probleme sind nach Angaben des Unternehmens erst während der Eröffnung aufgetreten, deshalb wurde der Park freigegeben. Insgesamt sollen rund 350 Millionen Euro in die Anlage mit 1000 Ferienhäusern investiert werden. 700 Häuser stehen dort bereits.