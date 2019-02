Luxus und Trendsport auf der Beach & Boat in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Anker lichten in Leipzig. Mehr als 150 Aussteller verwandeln von Donnerstag an die Messehalle 4 in Leipzig zum Hafen für Wassersportliebhaber. Präsentiert werden auf der Beach & Boat bis zum 3. März Produkte rund um den Wassersport in den Bereichen Boote, Sport und Tourismus. Neuigkeiten zu Trendsportarten wie Stand Up Paddling (kurz SUP), Kanufahren, Surfen und Tauchen werden ebenso gezeigt wie Boote für Einsteiger bis Luxusjachten. In einem 40 Quadratmeter großen Tauchbecken können die Besucher die Faszination des Tauchens und das Gefühl der Schwerelosigkeit erleben.

Zudem präsentiert die Wasserschutzpolizei ihre tägliche Arbeit. Ein Team gibt Auskünfte zum Befahren der Gewässer in Sachsen und der Bundeswasserstraße Elbe, weist auf Gefahren hin und gibt Tipps zur Prävention. Zusätzlich können sich kleine und große Kapitäne an der Knotenlehre probieren und die beiden mitgebrachten Polizei-Flottenboote genau unter die Lupe nehmen.