1. Rudelsingen in Leipzig: Karaoke für alle

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Erfolg in anderen Städten Deutschlands wird es erstmals auch in Leipzig ein sogenanntes Rudelsingen geben. Am 12. September (19.30 Uhr) treffen sich in der Moritzbastei Menschen jeden Alters und singen gemeinsam Hits und Gassenhauer. Dabei werden sie auf der Bühne von der ausgebildeten Opernsängerin Christine Wolff und ihrem Sohn am Piano unterstützt. "Man muss gar nicht singen können oder eine perfekte Stimme haben. Einfach von der Masse treiben lassen und mitsingen", sagte Wolff am Mittwoch bei der Vorstellung des Formats.

Wolff hatte in den 1980er in Leipzig Gesang studiert und als Solistin an der Oper und dem Gewandhaus gesungen. "Aber am glücklichsten war ich immer im Chor. Das Gemeinschaftsgefühl ist einfach großartig." Dreimal 30 Minuten Mitsingen wird garantiert. Die Texte der Songs von Abba, den Beatles, Udo Jürgens, Pink Floyd oder den Puhdys werden per Beamer an die Wand projiziert. Für das erste Rudelsingen in Leipzig rechnen die Veranstalter mit 150 Teilnehmern. Wolff ist sich aber sicher, dass es immer mehr werden.