Rettungsschwimmer-Jugend wetteifert in Langenhagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenhagen (dpa/lni) - Die Rettungsschwimmer-Jugend aus Niedersachsen trifft sich in Langenhagen bei Hannover zur Landesmeisterschaft. Rund 2000 Ehrenamtliche und Rettungsschwimmer nehmen an der Meisterschaft und dem Landesjugendtreffen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) teil, wie die Pressesprecherin der DLRG-Jugend Niedersachsen, Pia Marie Knipper, sagte. Nach den Mannschaftswettbewerben am Freitag sind für den heutigen Samstag unter anderem die Einzelmeisterschaften angesetzt. Die Schwimmer müssen in den Wettkämpfen den Ernstfall simulieren und etwa Hindernisschwimmen oder das Abschleppen von Puppen üben. Für den Samstagabend ist die Siegerehrung und ein Abschlussfest geplant.