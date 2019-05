Niedersachsens Badegewässer sind sauber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenhagen (dpa/lni) - Die Wasserqualität der niedersächsischen Badegewässer ist gut. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) mit Blick auf die am Mittwoch offiziell beginnende Badesaison. Am Montag nahm sie am Silbersee in Langenhagen eine Wasserprobe. Derzeit seien die vorliegenden und bereits abschließend analysierten Proben aus den mehr als 270 Badegewässern von guter Qualität, sagte Reimann. Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Ministeriums bereits mehr als 200 Proben aus den der EU als Badestellen gemeldeten Gewässer im Land genommen. Auch klinisch relevante Bakterien mit Antibiotikaresistenz wurden nicht gefunden.

In Niedersachsen sind laut Ministerium 242 Badestellen als "ausgezeichnet" eingestuft, 16 Badegewässer haben das Prädikat "gut" und 8 sind "ausreichend" - "mangelhaft" ist danach keines. Für zwei Badestellen lagen allerdings noch nicht genug Messdaten vor. Vier weitere Badestellen sind neu, sie sollen in diesem Jahr in die Überwachung mit aufgenommen werden. Die Ministerin verwies auf den Badegewässer-Atlas, der im Internet unter www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de zu finden ist. Im vergangenen Jahr hatten sich wegen der Hitze mancherorts in nährstoffreichem Wasser giftige Blaualgen gut entwickeln können. Daher waren 2018 für mehrere Gewässer Badeverbote ausgesprochen worden.