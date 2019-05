Ministerin nimmt Wasserprobe zum Start der Badesaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenhagen (dpa/lni) - Die Badesaison in Niedersachsen beginnt offiziell am Mittwoch (15. Mai). Heute wollen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) und Regionspräsident Hauke Jagau am Silbersee in Langenhagen zum Auftakt eine Wasserprobe entnehmen. Bis zum 15. September soll die Wasserqualität an allen der EU als Badestellen gemeldeten Gewässer im Land überwacht werden. Dabei werden die Proben bakteriologisch untersucht. Auch der hygienische Zustand der Anlagen wird begutachtet.