1300 nehmen an Rettungsschwimmer-Landesmeisterschaft teil

Langenhagen (dpa/lni) - Bei der Landesmeisterschaft im Rettungsschwimmen sind am Samstag in Langenhagen bei Hannover rund 1300 Teilnehmer an den Start gegangen. Bei den Wettkämpfen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mussten die Teilnehmer aus ganz Niedersachsen in verschiedenen Altersklassen zeigen, wie gut sie im Wasser mit verschiedenen Rettungsschwimmer-Situationen umgehen können - etwa beim Hindernisschwimmen oder beim Abschleppen von Puppen, sagte die Pressesprecherin Pia Marie Kipper.

Es gab Einzel- und Mannschaftswettbewerbe. Im Mannschaftswettbewerb mussten die Teilnehmer in einer Staffel eine Puppe durchs Wasser ziehen. Parallel fanden auch die Wettkämpfe für die Senioren statt - dort traten die Teilnehmer in Altersklassen von 25 bis 80 Jahren an. Für den Samstagabend war die Siegerehrung und das Abschlussfest geplant.