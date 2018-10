Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lahr (dpa/lsw) - Knapp eine Woche nach dem Ende der Landesgartenschau in Lahr (Ortenaukreis) wird im Zentrum der Stadt heute die diesjährige Ausgabe der Blumenschau "Chrysanthema" eröffnet. Die gut drei Wochen dauernde Veranstaltung ist nach Angaben der Organisatoren das größte Blumenfestival in Deutschland im Spätherbst. Sie wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Die Veranstalter erwarten, wie in den Vorjahren, mehr als 300 000 Besucher aus ganz Süddeutschland, dem Elsass und der Schweiz. Zu sehen sind den Angaben zufolge 10 000 Chrysanthemen sowie Blumenarrangements. Die "Chrysanthema" ist täglich geöffnet, sie dauert in diesem Jahr bis zum 11. November.