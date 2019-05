Ministerium: Badewasserqualität im Norden sehr gut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium verspricht unbeschwertes Plantsch-Vergnügen an den Badestellen des Landes. Zum Start der offiziellen Badesaison am Sonnabend ist die Badegewässerqualität sehr gut, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Ausreißer sei am Plöner See die Badestelle Ruhleben gewesen. Die dort festgestellte Grenzwertüberschreitung sei in einer zweiten Probe jedoch nicht bestätigt worden, hieß es.

Für die Badestelle Kollmar Hafen an der Elbe gelte in diesem Sommer jedoch ein Badeverbot. Grund sei die mikrobiologische Belastung im vergangenen Jahr. Insgesamt lagen den Angaben zufolge Proben für 317 der rund 340 Badegewässer vor.

"Unsere Badegewässer sind ein großer Gewinn für Schleswig-Holstein", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Jeder einzelne kann dazu beitragen, diesen Wert zu erhalten, indem er die Badestellen sauber hält und Verantwortung gegenüber Natur und Tieren zeigt."