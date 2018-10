Wandern im Trend: oft auch mit Handy

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wandern ist "in" - mit und ohne Handy. Laut BTE Regional- und Tourismusberatung und Deutschem Wanderverband (DWV) nutzen mehr als ein Drittel das Internet während der Wanderung, überwiegend für Navigation, Wetterinfos oder Standortbestimmung. "Gleichzeitig gibt es relativ altersunabhängig einen überraschend großen Anteil an Wanderern - knapp 40 Prozent - , der sein Smartphone bewusst auslässt oder wegpackt, um "in Ruhe" Natur erleben zu können", sagte der stellvertretende DWV-Geschäftsführer Erik Neumeyer.

Die Saarländerin Bianca Gade vereint beide Aspekte: Sie zählt zu Deutschlands beliebtesten Wander-Bloggerinnen. Ihre Seite "lebedraussen.de" wird rund 30 000 Mal im Monat angeklickt. Ihr Angebot reicht von Tipps zu kleineren Tageswanderungen im Saarland und Rheinland-Pfalz bis zu mehrtägigen Trekkingtouren in Slowenien und Norwegen, Frankreich oder Italien.

Die jüngere Generation habe das Hobby Wandern "auf jeden Fall gepackt", meint Gade. Vor allem Extrem-Touren seien trendig, weil sie den sportlichen Ehrgeiz forderten.