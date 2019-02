Karlsruher Sonnenbad startet in Freibad-Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - "Wer draußen schwimmt, bleibt fit" - unter diesem Motto startet Karlsruhe heute in die Freibad-Saison. Das Sonnenbad am Rheinhafen meldet sich nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft als erstes Freibad in Deutschland aus der Winterpause zurück. Egal wie kalt es ist: Bis zum 1. Advent kann dort bei einer Wassertemperatur von etwa 28 Grad draußen geplanscht und geschwommen werden. Erwartet werden wie jedes Jahr zum Start zahlreiche Stammgäste und auch Freibadfans von weiter weg, die sich in die warmen Fluten stürzen.