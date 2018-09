Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa) - Im Zeiss-Planetarium in Jena hat am Donnerstag (13. September) die neue Musikshow "Dimensions - Es war einmal die Wirklichkeit" Premiere. In dem 50-Minuten-Programm verschmelzen Musik, Kunst und Wissenschaft und ergänzen sich, wie das Planetarium am Montag mitteilte. Erstmals werde ein neues Entertainment-System zum Einsatz kommen, das hellere und klarere Farben liefert.

Der Titel des Spektakels bezieht sich auf die Frage, was überhaupt Wirklichkeit ist: "Ein Produkt unseres Geistes? Leben wir in einer Matrix? Gibt es parallele Universen oder unbekannte Dimensionen? Und wenn ja, wie sehen diese aus?"

Um Antworten näherzukommen, verbindet "Dimensions" 360-Grad-Aufnahmen von Städten und Landschaften sowie aus dem Weltall mit der optischen Darstellung von Daten und künstlerischen Elementen. Das Zeiss-Planetarium Jena - das dienstälteste der Welt - hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren von einem astronomisch interessanten Ort zu einem Sternentheater entwickelt.