Kirche lädt Biker zum Gottesdienst

Ilsenburg (dpa/sa) - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) lädt Motorrad-Freunde heute zum Gottesdienst ein. Der Gottesdienst speziell für Biker soll das Ende der Motorrad-Saison markieren. Im Evangelischen Zentrum Kloster Drübeck am nördlichen Harzrand feiert der Pfarrer und leidenschaftliche Biker Michael Kleemann den Gottesdienst in der Klosterkirche St. Vitus, wie die EKM mitteilte.

Nach dem Gottesdienst geht es zur Ausfahrt durch den Harz zum John-Cage-Orgelprojekt nach Halberstadt. Das Kunstprojekt ist ein auf 639 Jahre angelegtes Orgelstück des amerikanischen Komponisten John Cage (1912-1992). Erwartet werden etwa 50 Teilnehmer, wie ein EKM-Sprecher sagte. Im vorigen Jahr gab es einen Motorrad-Gottesdienst in Merseburg.

Kloster Drübeck ist eine Tagungsstätte der evangelischen Kirche. Die Anfänge des ehemaligen Benediktinerklosters reichen bis in das 9. Jahrhundert zurück. Nach EKM-Angaben besuchen jährlich 30 000 Touristen Kloster Drübeck.