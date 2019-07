Cranger Kirmes startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herne (dpa/lnw) - Am Rhein-Herne-Kanal in Herne starten für elf Tage wieder Achterbahnen, Autoscooter und Karussells: Dort beginnt heute die traditionelle Cranger Kirmes - zusammen mit der Düsseldorfer Rheinkirmes das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen.

In diesem Jahr rechnet die veranstaltende Ruhrgebietsstadt mit rund vier Millionen Besuchern. 2018 hatte die Kirmes trotz der Hitze ebenfalls knapp vier Millionen Menschen auf den Festplatz nach Herne gelockt.

Zu den über 50 Fahrgeschäften gehören Autoscooter, Wildwasserbahnen oder Karussells wie die "Flugmaschine Aeronaut". Der Kettenflieger soll mit 70 Kilometern pro Stunde bis zu 73 Meter hoch in die Luft steigen. Er zähle "zu den Höhepunkten unter den diesjährigen Neuheiten", teilen die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit. Dazu gibt es mehrere Fahrgeschäfte für Familien und jüngere Kirmesgänger und insgesamt über 500 Schausteller.

Als besonderer Besuchermagnet setzt sich am ersten Kirmes-Samstag (3. August) vormittags ein Festzug mit 4000 erwarteten Teilnehmern in Gang. Geplant sind rund 90 Festwagen, 14 Fußgruppen und elf Musikgruppen, wie Zugleiter Michael Torkowski vor dem Start mitteilte.