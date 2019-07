Maschseefest in Hannover geht an den Start

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Hannover hat am Mittwoch das Maschseefest begonnen, zu dem bis zum 18. August wieder mehr als zwei Millionen Besucher erwartet werden. Während knapp drei Wochen verwandelt sich das Ufer des Sees in eine Partymeile: Das Programm bietet den Gästen auch diesmal kostenlose Konzerte, Bootstouren und spezielle Angebote für Kinder. Mehr als 100 Taucher setzen den Maschsee als Star des Festes etwa am zweiten Wochenende beim Fackelschwimmen romantisch in Szene. Das weit über die Grenzen der Landeshauptstadt beliebte Fest wird zum 34. Mal organisiert.

Das Flanieren rund um den See ist besonders samstags beliebt. Im Schnitt feierten in den vergangenen Jahren rund 250 000 Menschen an dem Tag auf dem Stadtfest. Wer mit dem Auto anreist, kann jetzt zum ersten Mal die kostenlose Navigations-App "Nunav" nutzen. Besucher sollten als Ziel "Maschseefest" eingeben und werden mit der App auf einen freien Parkplatz geführt. Die Verkehrsbetriebe bieten auch ein "GVH Maschseefest Ticket" an, das am ausgewählten Tag in den drei Ticketzonen des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) gilt. Zum Start des Maschseefests hat am Mittwoch auch der erste E-Tretroller-Verleih in der Landeshauptstadt begonnen.