Tausende Biker beim "Mogo" in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Auf dicken Maschinen durch Hamburg: Tausende Biker sind am Sonntag durch die Hansestadt geröhrt. Viele nahmen am traditionellen Motorradgottesdienst im Michel teil. Die Polizei sprach am Mittag von 18 000 Teilnehmern, insgesamt waren 30 000 erwartet worden. Zum "Mogo" gehören ein Bühnenprogramm mit Live-Musik vor der Kirche und das Verteilen von gelben Segensbändern.

Nach dem Gottesdienst fuhren die Biker im Konvoi weiter, Ziel war Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Dort sollte auf dem Gelände eines Möbelmarktes bis 18.00 Uhr das Fest "Biker Träume Buchholz" gefeiert werden.