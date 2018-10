Nach Hanseboot-Aus: Boat Show ab nächster Woche in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Nach dem Aus für die Hanseboot gibt es in diesem Jahr trotzdem in Hamburg eine Wassersportmesse. Beginnend in der nächsten Woche, vom 17. bis 21. Oktober, können sich Segel- und Motorbootfans, Surfer und Standup-Paddler wieder über Angebote und Trends in den Hamburger Messehallen informieren. "Wir haben im Wassersportrevier der Nord- und Ostsee ein unglaubliches Besucherpotenzial für das Thema Wassersport", teilte der Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauerverbandes (DBSV), Torsten Conradi, mit. Allerdings zählt die Boat Show mit 300 Ausstellern deutlich weniger Beteiligte als die letzte Hanseboot (520 Aussteller).

Das Aus für die seit 1961 veranstaltete Hanseboot war 2017 von der Hamburg Messe mit rückläufigen Aussteller- und Besucherzahlen begründet worden. Sie plant erst vom nächsten Jahr an wieder eine Wassersportmesse - direkt an der Elbe.