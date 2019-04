Kostenlose HVV-Wochenkarte für neue Hamburger Bürger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Neue Bürger können die öffentlichen Nahverkehrsmittel in Hamburg ab sofort für eine Woche lang kostenlos testen. Menschen, die vor maximal drei Monaten in die Hansestadt oder ihre Umgebung gezogen sind, bekommen eine Vollzeit-Wochenkarte geschenkt, wie der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Freitag mitteilte. Dafür müssten sie dem HVV lediglich ihre Meldebestätigung zusenden. Das Ticket sei für vier Zonen gültig und könne mit Hilfe eines Gutscheincodes über die HVV-App erworben werden. Das Angebot gilt nach Angaben des Verkehrsverbunds bis Ende des Jahres.