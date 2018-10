Kinobetreiber Flebbe baut seine Astor-Kette aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Kinogründer Joachim Flebbe (67) baut seine kleine Kette Astor Film Lounge weiter aus. Nach einem Kino in der Hamburger Hafencity, das vor Weihnachten eröffnet werden soll, folgt in Frankfurt/Main im April nächsten Jahres eines mit fünf Sälen in einem Einkaufszentrum. Dort arbeite er erstmals mit dem Betreiber des Zentrums, der Hamburger ECE, zusammen. Wenn dieses Musterprojekt gut funktioniere, könne er sich weitere Planungen mit ECE vorstellen, sagte Flebbe am Donnerstag in Hamburg. Der Unternehmer hatte einst die Multiplex-Kinokette Cinemaxx gegründet und war 2008 ausgeschieden. Danach war er in Berlin, Köln und München mit den Astor-Lounges an den Start gegangen. Das neue Hamburger Kino verfügt über drei Säle und insgesamt rund 430 Plätze.