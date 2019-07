Hamburger Schlagermove mit Truck für Rollstuhlfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wenn in fast zwei Wochen die Truck-Kolone des Schlagermoves durch Hamburg rollt, wird erstmals auch ein Fahrzeug eigens für Rollstuhlfahrer dabei sein. Der Wagen sei nun mit der Nummer 23a in den Konvoi integriert worden, sagte Schlagermove-Sprecher Peter Sebastian am Montag in Hamburg. Insgesamt fahren etwa 50 Trucks auf einer Strecke von fast 3,5 Kilometern durch St. Pauli. "Die zehn Plätze auf dem Truck sind schon vergeben. Die freuen sich sehr darauf", sagte Sebastian weiter.

Die Teilnahme des Trucks ist über sogenannte Charity-Armbänder finanziert worden. Unternehmen und bekannte Hamburger haben die Silikonbänder mit dem Aufdruck "Aus Freude am Leben" im Vorfeld gekauft. Die Rolli-Fahrer dürfen die 8000 Bänder am Samstag in zwei Wochen vom Truck in die Menge werfen.

Der Schlagermove - der Karneval des Nordens - setzt sich am 13. Juli, 15.00 Uhr, in Bewegung. In den vergangenen Jahren hatten an dem Umzug, der am Heiligengeistfeld startet und endet, bis zu 500 000 Schlagerfans teilgenommen. Die Riesenfete wurde 1997 erstmals in der Hansestadt ausgerichtet.