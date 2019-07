Freibäder in Hamburg verlängern Öffnungszeiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rutschen, planschen, schwimmen - das kann man in Hamburgs Freibädern jetzt bis in den Abend hinein. Wegen der Hitzewelle wurden die Öffnungszeiten verlängert. "Der Sommer hat lange auf sich warten lassen. Umso mehr möchten wir den Hamburgerinnen und Hamburgern nun möglichst langen Badespaß ermöglichen", teilte Bäderland Hamburg am Mittwoch mit. Voraussichtlich bis Montag haben die Freibäder deswegen bis 20.00 Uhr geöffnet.

Unabhängig von den verlängerten Öffnungszeiten werden mitten in den Hamburger Ferien viele Besucher erwartet. Damit würde das Risiko von Badeunfällen steigen. Für Eltern sei es dementsprechend besonders wichtig, ihre Kinder im Blick zu behalten.