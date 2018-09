Freibad Marienhöhe zum Saisonabschluss für Hunde geöffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Freibad reserviert für Hunde: Bereits zum dritten Mal dürfen die Vierbeiner im Hamburger Freibad Marienhöhe ins kühle Nass. Zum Saisonabschluss werde das Schwimmbecken am 15. September wieder ausschließlich für Hunde geöffnet, teilte Michael Dietel von der Bäderland Hamburg GmbH am Freitag mit. Am Hundeschwimmtag dürfen die Tiere im ganzen Freibad frei herumtollen. "Dabei kommen alle Hunde immer super miteinander klar, weil noch niemand sein Revier auf dem Freibadgelände markiert hat", sagte Dietel. Das Badewasser sei an diesem Tag frei von Chlor, so dass kein gesundheitliches Risiko für die Tiere bestehe.