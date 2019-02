Erneut mehr als eine Million Gäste in Jugendherbergen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Jugendherbergen zwischen Nord- und Ostsee haben im vergangenen Jahr erneut mehr als eine Million Übernachtungen verzeichnet. Damit sei 2018 mit einem guten Ergebnis auf konstant hohem Niveau abgeschlossen worden, teilte der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Dienstag mit. Insgesamt seien in den 45 Jugendherbergen in Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen 1,064 Millionen Übernachtungen und mehr als 350 000 Gäste gezählt worden. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet.

Besonders für Klassenfahrten sind die Jugendherbergen zwischen Nord- und Ostsee ein beliebtes Ziel. Schulgruppen kamen auf einen Anteil von 44,1 Prozent bei den Gästen. Bundesweit waren es den Angaben zufolge 38,5 Prozent. Zuwächse verzeichnete der Landesverband Nordmark bei den Familien auf einen Anteil von 18,5 Prozent auf 196 440 Übernachtungen (2017: 194 954 Übernachtungen) und den jungen Seminargruppen auf 174 145 Übernachtungen (2017: 172 116). "Entsprechend dem Trend der vergangenen Jahre entdecken diese die Jugendherbergen immer mehr für sich", sagte Sprecherin Katharina Pauly.