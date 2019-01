Wasser 3 Grad: Rund 170 Neujahrsschwimmer in Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Rund 170 Hartgesottene haben sich am Sonntag in Halle beim Neujahrsschwimmen bei 3 Grad Wassertemperatur in den Heidesee gestürzt. In das kalte Wasser wagten sich laut Veranstalter Teilnehmer im Alter von neun bis 65 Jahren. "Es war spektakulär und es kommen immer mehr", sagte der Betreiber des Naturbades, Matthias Nobel.

2018 waren beim Neujahrsschwimmen rund 150 Mutige in den Heidesee gestiegen. "Die, die im Vorjahr da waren, bringen neue Leute mit", freute sich der Badbetreiber. "Manche Teilnehmer schwimmen bis ans andere Ufer des Sees und zurück zum Start", sagte er. Die Entfernung betrage etwa 200 Meter.

Das traditionelle Neujahrsschwimmens in dem Naturbad wurde den Angaben zufolge von Rettern wie der DLRG vom Wasser aus auf Booten wie auch von Land aus überwacht. Etwa 2000 Menschen verfolgten rund um den See das Neujahrsschwimmen.