Deutsche Grillmeisterschaften mit Rekordbeteiligung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa) - Mit der Rekordbeteiligung von 47 Teams bei den Deutschen Meisterschaften wird am Wochenende im hessischen Fulda der Grillkönig der Republik ermittelt. Die German Barbecue Association (GBA) erwartet als Ausrichter Höchstleistungen bei den 24. nationalen Titelkämpfen. GBA-Präsident Volker Elm sagte: "Was die Teilnehmer da zaubern, ist beeindruckend und inspirierend. Das Niveau ist extrem hoch und bewegt sich in der Güteklasse der Sterne-Küche, wie ich finde."

Die Amateure (22 Teams) haben vier Gänge zuzubereiten. Die Profis (25 Teams) müssen sechs Gänge kredenzen und die insgesamt 130 Juroren mit ihren Kreationen überzeugen. Die Profis können, müssen aber nicht hauptberuflich etwas mit Kochen oder Grillen zu tun haben.

Die Profis grillen als ersten Gang Schweinefleisch, dann folgen Fisch, Kalb, Rehkeule und schließlich ein vegetarischer Gang sowie ein Dessert. Bei den Amateuren fehlen der Fisch- und Veggie-Gang. Der Preisgeldtopf ist mit 11 300 Euro gefüllt.

Titelverteidiger bei den Profis ist Dirk Poerschke (52) aus dem unterfränkischen Sennfeld mit dem "BBQ Team Los Grillos". "Wir haben viel trainiert, sind gut vorbereitet und haben uns tolle Gerichte ausgedacht", kündigte Poerschke vor dem Wettkampf an.