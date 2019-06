Tickets für den Zoo Frankfurt online erhältlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Keine langen Schlangen an Wochenenden mehr vor dem Eingang des Frankfurter Zoos? Tickets für das beliebte Familien-Ausflugsziel können Besucher nach Angaben der Stadt seit Freitag auch im Internet kaufen. "Die Besucherinnen und Besucher können jetzt einfacher und komfortabler den Zoo Frankfurt besuchen. Sie können schnell buchen und dadurch Zeit sparen - beim Einlass am Haupteingang und in der Rhönstraße", teilte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig am Freitag mit. Die Stadt erhoffe sich davon zufriedene Besucher und gleichzeitig mehr Ticketverkäufe.

Im Webshop können Besucher Tageskarten für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren, für sonstige Ermäßigungsberechtigte sowie für Familien kaufen und auf verschiedene Weisen bezahlen. Sie werden dann ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert. Beim Besuch des Zoos können Besucher ihre bereits bezahlten Eintrittskarten dann an einer separaten Kasse vorzeigen und müssen nach Angaben der Stadt deutlich kürzer warten.