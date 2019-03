Frankfurt startet in Freibadsaison: bei drei Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem traditionellen Anbaden im Freibad Hausen wird in Frankfurt an diesem Samstag (30. März) die Freibadsaison eröffnet. Ab 6.30 Uhr können dann die ersten Schwimmer ihre Runden ziehen, anschließend gibt es für die mutigen Frühaufsteher Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen. Nach Angaben der Stadt findet die Saisoneröffnung normalerweise am Karfreitag statt. Da das Osterfest in diesem Jahr aber erst Mitte April gefeiert wird, wurde der Termin vorgezogen.

Im vergangenen Jahr sprangen beim Anbaden knapp zwei Dutzend Schwimmer in das 26 Grad warme Wasser - bei einer Lufttemperatur von 1,5 Grad. Am Samstag dürfte es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen doppelt so warm sein: Rund drei Grad erwarten die Meteorologen für 6.30 Uhr. Tagsüber steigen die Temperaturen dann bei viel Sonne sogar auf Werte zwischen 18 und 20 Grad, dazu weht den Angaben zufolge ein angenehmer Südwestwind.