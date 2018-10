Freizeit - Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Zur Sport- und Outdoormesse "Sport.aktiv" sind in etwa so viele Besucher wie im vergangenen Jahr aufs Messegelände nach Erfurt gekommen. Mit insgesamt mehr als 11 000 Besuchern für beide Tage sprach der Geschäftsführer der Messe Erfurt Michael Kynast am Sonntag von einem tollen Ergebnis. "Es ist immer wieder beeindruckend, was für ein Familien-Erlebnis der Besuch auf der "Sport.aktiv" ist."

Erstmals gab in diesem Jahr einen speziellen Hindernislauf-Parcours mit Kriechnetzen, Seilklettern und anderen Hürden. Besucher hatten aber auch anderweitig die Gelegenheit, sich zu verausgaben, etwa beim Basketball, Fußball oder auf einem Mountainbike-Parcours, für den 150 Tonnen Erde aufgeschüttet worden waren. Besonders beliebt seien auch eine Rodel- und Skipiste in der Halle und eine Fahrrad-Teststrecke auf dem Außengelände gewesen.

Insgesamt präsentierten mehr als 100 Aussteller Produkte, Sportarten, Trends und Vereine. Im kommenden Jahr soll die Messe am 19. und 20. Oktober stattfinden.