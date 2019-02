Rund 15 000 Menschen besuchen Modellbau-Messe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die dreitägige Messe "Modell Leben" haben in Erfurt rund 15 000 Menschen besucht. Vor allem Familien seien am Wochenende gekommen, um sich detailgetreue Nachbauten von Baggern, Lastwagen, Fliegern, Panzern, Schiffen oder Eisenbahnen anzusehen, teilte die Erfurter Messe am Sonntag mit. Gezeigt wurde unter anderem der 16 Meter lange Nachbau eines Schweizer Bahnstrecken-Abschnitts. Auch der kleine Ostsee-Ort Klütz wurde mit selbstgebauten Miniaturgebäuden auf das Messegelände geholt. Die nächste "Modell Leben" soll nächstes Jahr vom 14. bis 16. Februar stattfinden.