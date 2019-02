Neue Forst-Messe parallel zur Reiten-Jagen-Fischen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Besuchermesse Reiten-Jagen-Fischen auf dem Erfurter Messegelände bekommt Zuwachs. Erstmals soll in diesem Jahr parallel die Forst³ stattfinden, wie die Messe am Samstag mitteilte. "Mit der Forst³ wollen wir noch mehr Fachpublikum gewinnen - Menschen, die im Forst arbeiten, aber auch Besucher, die vielleicht selbst ein Waldgrundstück besitzen", sagte eine Sprecherin der Erfurter Messe. Auf der Reiten-Jagen-Fischen habe es bereits in der Vergangenheit einen Bereich für das Thema gegeben. Die Fläche dafür werde nun um einen weiteren Bereich erweitert, wo beispielsweise Vorträge stattfinden könnten.

Nach Angaben der Sprecherin sei die Besucherzahl der Reiten-Jagen-Fischen in den vergangenen Jahren stabil geblieben und liege bei etwa 30 000 Menschen. "Durch die parallel stattfindende Forst³ hoffen wir, die Besucherzahl an dem Wochenende noch steigern zu können", sagte die Sprecherin. Beide Messen finden vom 29. bis 31. März statt.