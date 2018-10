Mehr Fläche für Caravans bei Tourismus-Messe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit rund 15 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist der Caravan-Bereich der Messe "Reisen und Caravan" in diesem Jahr so groß wie noch nie. Das Angebot sei um 15 Prozent erweitert worden und nehme inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Ausstellungsfläche ein, teilten die Organisatoren der Messe am Donnerstag in Erfurt mit. Damit reagiere man auf die gestiegene Nachfrage der Besucher, sagte eine Sprecherin der RAM Regio Ausstellungs GmbH.

Die Schau zeigt auf dem Gelände der Erfurter Messe vom 1. bis 4. November unter anderem rund 230 Reisemobile und Caravans. Insgesamt präsentieren sich mehr als 300 Aussteller und zeigen Reisetrends - von Flugreise über Kreuzfahrt bis hin zu Camping und Caravaning.

"Ein Trend ist eindeutig das gestiegene Interesse an Einsteigermodellen", sagte die Sprecherin. Vor allem jüngere Besucher wollten Caravaning zunächst ausprobieren und fragten vorwiegend nach zu Wohnmobilen umgebauten Kleinbussen, sogenannten Kastenwagen.

"Komfort steht bei dieser Klientel nicht im Vordergrund, sondern Flexibilität und ein Freiheitsgefühl." Teils seien die Modelle auch umbaubar und somit auch im Alltag nutzbar, so die Sprecherin. Im vergangenen Jahr hatten rund 30 000 Menschen die Erfurter Messe "Reisen und Caravan" besucht.