Freibäder sind noch auf Suche nach Rettungsschwimmern

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor Beginn der Freibad-Saison fehlen in Thüringen noch Rettungsschwimmer. "Wir spüren eine hohe Nachfrage nach Rettungsschwimmern", sagte der Präsident des Thüringer Landesverbands der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Harry Sloksnat. Im April erreichten den Verein regelmäßig Anfragen, ob die dort organisierten Rettungsschwimmer kurzfristig in Freibädern bei der Aufsicht helfen könnten, um den Betrieb abzusichern.

Auch der Landesverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK) äußerte sich ähnlich. "Es gibt einen großen Bedarf an Rettungsschwimmern, in ganz Thüringen, flächendeckend", sagte der Sprecher des Thüringer DRK, Dirk Bley. Im DRK sind die verschiedenen Wasserwachten organisiert. In einigen Thüringer Freibädern beginnt die Saison am 1. Mai, etwa im Solewasser-Vitalpark im Bad Frankenhausen und im Jenaer Südbad