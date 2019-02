Bergwacht rechnet mit reichlich Arbeit in kommenden Tagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit dem Beginn der Winterferien am Montag in Thüringen stellt sich die Bergwacht auf eine einsatzreiche Woche ein. "Bisher war nur an den Wochenenden viel los, jetzt werden auch an den Wochentagen viele Gäste im Thüringer Wald unterwegs sein", sagte Daniel Fritzsche von der Bergwacht Thüringen. Erfahrungsgemäß komme es in der Zeit auch zu mehr Unfällen. Die Bergwacht sei aber gut aufgestellt. Auch wenn inzwischen an kleineren Standorten Nachwuchs fehle, seien nach wie vor etwa 300 der mehr als 800 ehrenamtlichen Mitglieder auch aktiv als Retter und Helfer im Einsatz.

Am Samstag waren nach Angaben des Schneetelefons bei bis zu 85 Zentimeter Schnee insgesamt 980 Kilometer Ski-Strecken im Thüringer Wald präpariert. Die Wetteraussichten waren aber nicht allzu ideal: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für weite Teile Thüringens vor Sturmböen - mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometern in der Stunde im Bergland. Bei bedecktem Himmel, Regen und milden Temperaturen sei am Sonntag mit Tauwetter zu rechnen.