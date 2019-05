Badesaison startet offiziell am 15. Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen beginnt die Badesaison offiziell am 15. Mai. Von diesem Termin an kontrollieren die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte die Wasserqualität der Badeseen und Freibäder alle vier Wochen, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Demnach gibt es im Freistaat 30 natürliche Badegewässer sowie 164 Freibäder. Offizielles Ende der Badesaison ist der 15. September. Allerdings sind einige Bäder bereits zum 1. Mai in die Saison gestartet, wie zum Beispiel der Nordstrand in Erfurt. Andere öffnen erst später - etwa das Waldbad Stützerbach bei Ilmenau, wo die Saison erst Mitte Juni losgeht.