40 000 Euro für "Schlafen an besonderen Orten"

Apolda (dpa/th) - Mit 40 000 Euro fördert das Thüringer Wirtschaftsministerium das Projekt "Schlafen an besonderen Orten" des Tourismusverbandes Weimarer Land. Einen entsprechenden Bescheid übergab Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Mittwoch an die Landrätin des Weimarer Landes, Christiane Schmidt-Rose (CDU), wie das Ministerium in Erfurt mitteilte. In dem Projekt werden zum Beispiel Übernachtungen in Schlossanlagen, Picknicks im Weinberg oder im Freilichtmuseum angeboten.

"Das Projekt Schlafen an besonderen Orten bietet einen originellen Zugang zu dieser Region und stellt zugleich die großartige Gastfreundschaft heraus, die man als Reisender hier in der thüringischen Toskana erleben kann", sagte Tiefensee den Angaben zufolge. Das Marketingvorhaben umfasst die Erstellung einer Werbefilmreihe, Social-Media-, Internet- und Presseaktivitäten sowie die Erstellung von themenbezogenen Fotoserien. Es soll insgesamt rund 50 000 Euro kosten.