100 Aussteller bei Sport- und Outdoormesse erwartet

Erfurt (dpa/th) - Radfahren, Wintersport, Tauchen: Die Messe Erfurt richtet den Blick auf sportliche Freizeitaktivitäten. Zur Sport- und Outdoormesse "Sport.aktiv" werden am 20. und 21. Oktober rund 100 Aussteller erwartet, wie die Messe am Donnerstag mitteilte. Auf 18 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche geht es auch um Trendsportarten wie Klettern und Slacklining, bei dem Sportler auf Seilen balancieren. In fünf Themenbereichen wollen die Veranstalter auch Kinder zum Sporttreiben bewegen und einen Einblick in die Vielfalt des Vereinssports geben.

Für wagemutige Radfahrer wird auf dem Gelände ein Mountainbike-Parcours mit 12 Hindernissen aufgebaut, für den 116 Tonnen Erde aufgeschüttet werden sollen. Messebesucher können sich nach Veranstalterangaben auch im Bogenschießen üben und professionellen Skitechnikern des Deutschen Skiverbandes beim Wachsen von Langlaufbrettern über die Schulter schauen.