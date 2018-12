Finanzinvestor Lafayette hat Kettcar-Hersteller übernommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ense-Parsit (dpa) - Die rund 500 Beschäftigten bei dem lange Zeit um sein Überleben kämpfenden Kettcar-Hersteller Kettler können erst einmal aufatmen. Die Übernahme durch den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital sei inzwischen rückwirkend zum 1. Dezember vollzogen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

"Kettler bleibt als Ganzes erhalten", erklärte der Geschäftsführer der neuen Kettler Holding GmbH, Olaf Bierhoff. Das Unternehmen produziere weiterhin Gartenmöbel, Sport- und Fitnessgeräte, Kinder-Office-Möbel, sowie Spielgeräte und -fahrzeuge. Ziel sei es nun die Produktentwicklung und die Produktionsprozesse zu modernisieren und die Geschäfte weiter zu internationalisieren.

Der Finanzinvestor sicherte sich die Vermögenswerte der Kettler Gruppe, die weltweiten Marken- und Lizenzrechte sowie die Anteile an den Kettler-Gesellschaften in Frankreich, den Benelux-Staaten und Österreich. Die Gesellschaften in den USA, in Großbritannien sowie in Polen gehören unverändert der Heinz-Kettler-Stiftung. Mit ihnen, als auch der Kettler Asia Pacific Hongkong/Shanghai, die nun ein Teil der Kettler-Gruppe wird, soll zukünftig eng zusammengearbeitet und die internationale Ausrichtung gestärkt werden.

Von den zuletzt 700 Kettler-Beschäftigten werden nach früheren Angaben rund 500 im neuen Unternehmen weiterbeschäftigt. Die übrigen sollten in eine Transfergesellschaft wechseln.