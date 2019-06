Ferien können kommen: DLRG-Wachstationen im Norden besetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eckernförde (dpa/lno) - Wasserratten können sich zu Ferienbeginn wieder unbesorgt und gut bewacht von Rettungsschwimmern in Nord- und Ostseefluten stürzen. "Für die Hauptsaison sind wir auch in diesem Sommer wieder gut mit ehrenamtlichen Rettungsschwimmern versorgt", sagte der DLRG-Landesgeschäftsführer Thies Wolfshagen der Deutschen Presse-Agentur. "In der Hauptferienzeit müssen wir teils sogar Bewerbern absagen, weil keine passenden freien Stellen mehr besetzt werden können." In Hamburg ist der letzte Schultag vor den Sommerferien am Mittwoch, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Freitag.