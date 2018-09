Deutsche Skateboard-Meisterschaft in Düsseldorf beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der "Skate Week" ("SKTWK") im Düsseldorfer Skatepark Eller werden am Wochenende die besten Skateboarder in verschiedenen Disziplinen um die Deutsche Meisterschaft tricksen. Von heute an machen sich die besten Board-Akrobaten des Landes Hoffnungen auf insgesamt 20 000 Euro Preisgeld. Am Start ist unter anderen der sechsfache Deutsche Meister Alex Mizurov.

Ausgetragen wird die Meisterschaft in Düsseldorfs neuem Skatepark, einem der größten Deutschlands. Die 3800 Quadratmeter große Rampenlandschaft kostete die Stadt knapp zwei Millionen Euro. Sie war am 1. Juli für die Skater-Szene geöffnet worden. In zwei Jahren wird Skateboarden in Tokio olympische Disziplin. Im kommenden Jahr beginnt die Qualifikation für die Olympischen Spiele.