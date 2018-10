875. Stadtgeburtstag: Chemnitz bekommt eigenes Kartenspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Quiz, Quartett und Schwarzer Peter in einem: Das Deutsche Spielemuseum in Chemnitz beschenkt die Stadt zum 875-jährigen Jubiläum mit einem eigenen Kartenspiel. "Das Spiel soll eine Anregung sein, durch Chemnitz zu gehen und die Stadt neu oder wieder zu entdecken", sagte Erfinderin Constanze Schwegler zur Vorstellung am Freitag in Chemnitz. Das 3-in-1-Spiel mit dem Titel "Ich weiss alles! - Ich weiss nichts! - 875 Jahre Chemnitz" beinhaltet 52 Spielkarten, die in 13 Kategorien historisches Wissen über die Stadt vermitteln sollen. Gleichzeitig ist es laut Schwegler so aufgebaut, dass es auch als klassisches Quartett und gendergerecht als Schwarzer Peter oder Schwarze Petra gespielt werden kann.