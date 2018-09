Hitzewelle drückt Besucherzahlen in den Zoos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das trockene und heiße Sommerwetter hat sich negativ auf die niedersächsischen Zoos ausgewirkt. Die Besucherzahlen fielen in den vergangenen Wochen geringer aus als im Vorjahr, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So registrierte der Bremerhavener Zoo am Meer bislang fünf Prozent weniger Besucher als im Vorjahr. Im Zoo Hannover wurden im Juli sogar 20 Prozent weniger Besucher gezählt als im Vorjahreszeitraum. Obendrein hatten die Tierpfleger in den niedersächsischen Zoos alle Hände voll zu tun, die Tiere mit Eisbomben und Duschen durch die Hitze zu bringen.