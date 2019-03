CTS Eventim zahlt für 2018 mehr Dividende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim erhöht nach einem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2018 die Dividende. Für das vergangene Jahr sollen an die Anleger 0,62 Euro je Aktie ausgeschüttet werden - drei Cent je Aktie mehr als ein Jahr zuvor, wie das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte.

Wie das Management bereits mit vorläufigen Eckdaten Ende Februar angekündigt hatte, sollen in diesem Jahr Umsatz und Ergebnis weiter wachsen. Laut aktueller Mitteilung will CTS dabei in beiden Geschäftssegmenten zulegen und rechnet damit, dass der Verkauf von Tickets über das Internet erneut steigen wird. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der verkauften Online-Tickets auf 54,3 Millionen. Im Veranstaltungsgeschäft dürfte 2019 eine höhere Zahl von Events zur verbesserten Geschäftsentwicklung beitragen.

Im vergangenen Jahr hatte CTS - wie bereits bekannt - seinen Umsatz um gut ein Fünftel auf 1,24 Milliarden Euro erhöht. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um knapp 13 Prozent auf 231 Millionen Euro. Der Konzernüberschuss kletterte um gut 5 Prozent auf 118,5 Millionen Euro.