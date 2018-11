Radweg zwischen Barbarossahöhle und Urmenschen-Fundstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bilzingsleben/Erfurt (dpa/th) - Der einstige Lagerplatz von Urmenschen in Bilzingsleben (Kreis Sömmerda) und die Barbarossahöhle bei Rottleben im Kyffhäuserkreis sollen durch einen Radweg verbunden werden. Für den Neu- und Ausbau der acht Kilometer langen Trasse seien Investitionen von gut 4,7 Millionen Euro geplant, teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitag mit. 3,6 Millionen Euro übernimmt nach seinen Angaben das Land. Der Abschnitt soll bis Ende 2020 befahrbar sein. Er gehört zum insgesamt 20 Kilometer langen "Weg in die Steinzeit" für Radtouristen.

An der Steinrinne in Bilzingsleben hatten Archäologen seit den 1970er Jahren Überreste des "Homo erectus", eines vor rund 370 000 Jahren dort lebenden Hominiden, entdeckt. Die Funde gehören in Fachkreisen zu den bedeutendsten Menschenfunden in Europa. Die Barbarossahöhle in Rottleben wiederum ist mit der Sage vom dort schlafenden Kaiser Barbarossa verbunden. Sie gehört zu den bekanntesten touristischen Zielen in Thüringen.