Winterspaß bei Sommerwetter: Eisstadion startet in Saison

Berlin (dpa/bb) - Bei sommerlichen Temperaturen Schlittschuh fahren - dazu lud am Samstag das Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin-Charlottenburg zum Start in die Saison ein. Während die Sonne vom Himmel brannte, zogen die ersten Besucher im Freien ihre Runden auf dem knapp minus 20 Grad kalten Eis. Darunter waren auch solche in kurzer Hose - die außergewöhnliche Wärme im Oktober machte es möglich. Der Schichtleiter des Eisstadions zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden. Die Saison läuft bis 24. Februar, sogar Silvester und Neujahr sollen sich Schlittschuhläufer dort vergnügen können.