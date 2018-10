Läufer aus Nordosten starten bei Extrem-Treppen-Hochhauslauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar/Berlin (dpa/mv) - Neun Freizeitsportler aus Mecklenburg-Vorpommern starten an diesem Wochenende in Berlin bei einem der bundesweit härtesten Treppenläufe. Die Männer aus Wismar und Schwerin wollen beim diesjährigen "run up berlin" am Samstag die Schnellsten über 39 Etagen in einem Hochhaushotel am Alexanderplatz sein, wie Organisator Martin Teucher am Donnerstag erklärte. Insgesamt gehen mehr als 200 Frauen, Männer und auch Kinder aus acht Nationen über die 770 Stufen an den Start, das Gros aus Berlin und Brandenburg.

Der älteste Starter ist 80, Jüngste ist eine Neunjährige. Die Schnellsten schaffen den Hochhaus-Treppenlauf in etwa dreieinhalb Minuten. Das Hochhaus ist im Frühjahr auch Austragungsort eines ähnlichen Leistungsvergleichs, bei dem Feuerwehrleute in voller Montur die 770 Stufen hinauflaufen. Einer der "run-up"-Starter aus Wismar ist auch ein Feuerwehrmann. Ein Teil des Erlöses kommt einem Kinderhospiz zu Gute.