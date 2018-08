Freizeit - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen des schönen Wetters verlängern die Berliner Bäderbetriebe die Saison von mindestens einem Freibad. Im Sommerbad am Insulaner können die Berliner zwei Wochen länger als geplant schwimmen und baden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Bad im Stadtteil Steglitz bleibe bis 16. September geöffnet. Grund sei der "Ausnahme-Sommer". Eine Saisonverlängerung weiterer Bäder sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher. Für Entscheidungen sei es aber noch zu früh - diese seien vor allem wetterabhängig. In manchen Berliner Freibädern, darunter das vielbesuchte Prinzenbad in Kreuzberg, dauert die Sommersaison ohnehin bis zum 16. September.