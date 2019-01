Neubauten für Eisläufer in Planung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Familien wie Profisportler nutzen Hessens Eishallen regelmäßig - auch wenn diese vielfach in die Jahre gekommen sind. So sucht etwa Bad Nauheim (Wetteraukreis) derzeit nach einem Standort für einen Neubau, der das in den 1940er Jahren errichtete Eisstadion ersetzen soll. Die Halle sei nicht mehr zukunftsfähig, sagte Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos). Zumal hier nicht nur Freizeitsportler Schlittschuh laufen, sondern auch der Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim aufspielt.

In der Landeshauptstadt Wiesbaden gibt es ebenfalls Neubaupläne: Dort steht eine mobile Kunsteisbahn unter freiem Himmel. Angesichts des Alters der Bahn, die Ende 1972 an den Start ging, sowie eines rund 60 Jahre alten Freizeitbades, soll es einen neuen gemeinsamen Standort in der Stadt geben.